قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنها تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تخريج الكليات العسكرية بشغف، موضحة أن كلمته وضعت النقاط فوق الحروف، معقبة: «أنتم السند والداعم دائما لفلسطين».



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنها أرسلت رسالة لدول العالم تفيد بانهيار الوضع الصحي في قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل تفوق أعداد الجرحى على القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة.



وتابعت: «لدينا احتياطي من السولار يقدر بـ250 ألف لتر، في ظل الاحتياج لـ60 ألف لتر يوميا لتشغيل المستشفيات بقطاع غزة»، مؤكدة أن المستشفيات خلال ساعات ستكون بلا كهرباء.



وأكدت أن السلطات الفلسطينية، في انتظار فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأنها تعول على مصر في هذا الأمر، لافتة إلى إرسال قوائم بالاحتياجات الطبية لوزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، والذي وعد بتلبيتها فور فتح الممرات للقطاع.



كما ذكرت دعوة الجانب الفلسطيني، الأمم المتحدة لفتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، نظرا للضغط الواقع على القطاع الصحي بالقطاع وعدم قدرته على استيعاب الجرحى في ظل تواصل الاقتتال الدائر في غزة.