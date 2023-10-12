حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان تصل مدينة بوسان الكورية الجنوبية

وصلت حاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريجان، ذات القدرات النووية، إلى مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية، وذلك بعد إجراء مناورات بحرية ثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لاستعراض القوة ضد كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مجموعة القوات الضاربة 5، التي تضم حاملة الطائرات والمدمرة يو اس اس شوب المجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ وسفن حربية أخرى، رست في القاعدة البحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، وستبقى لمدة خمسة أيام.

وشاركت المجموعة في تدريبات ثلاثية مع سفن حربية كورية جنوبية ويابانية في المياه الدولية في جنوب شرق جزيرة جيجو، الواقعة في جنوب كوريا الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، فيما تعد أول تدريبات من نوعها منذ عام 2016.

وكانت آخر مرة زارت فيها الحاملة يو اس اس رونالد ريجان كوريا الجنوبية في سبتمبر 2022، والتي كانت أول مرة منذ نحو أربعة أعوام.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، عقب أن كشفت كوريا الشمالية عن غواصة " للهجوم النووي التكتيكي" مطلع الشهر الماضي. كما تعهدت بإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري هذا الشهر، بعد محاولتين فاشلتين هذا العام.