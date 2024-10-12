تأخر رحلتين في مطار دوسلدورف الألماني بسبب تسرب كيروسين تحت مقدمة طائرة

تدفقت كمية كبيرة من الكيروسين من شاحنة وقود تحت مقدمة طائرة ركاب مباشرة في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضح المتحدث باسم المطار، ماركوس شاف، أن سبب ذلك كان وجود تسرب في المقطورة المتصلة بالشاحنة. وقال: "لقد اصطدمت الشاحنة بحاجز، ويبدو أن هذا كان السبب في تسرب الكيروسين".

وأضاف المتحدث أن فرق إطفاء المطار تواجدت في الموقع بعد دقائق قليلة من وقوع الحادث اليوم السبت، حيث قامت بتطويق مكان الحادث واستخدام مواد لامتصاص وقود الطائرات المتسرب. وحسب تصريحات المتحدث، لم يصب أحد بأذى، وتم نقل الركاب إلى مكان آمن أثناء عمليات الطوارئ.

وكانت محطة إذاعة "دبليو دي آر" نشرت في وقت سابق تقريرا عن الحادث تضمن مقطع فيديو تم التقاطه بهاتف محمول من داخل صالة المطار، ويظهر فيه الكيروسين وهو يتدفق من المقطورة التي حدث بها التسريب. وتأخر إقلاع طائرتين بسبب المهمة التي نفذتها فرق الإطفاء للتعامل مع الحادث، ولكن المتحدث باسم المطار، شاف، أكد أن عمليات التشغيل الأخرى في المطار لم تتأثر بالحادث.