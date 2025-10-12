ديوان تطلق روائع الأدب الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية ودار جاليمار

أنطوان جاليمار: المشروع يُضفي شعاعاً من النور على القراء الناطقين بالفرنسية

أعلنت ديوان للنشر إطلاق مشروعها الجديد بالتعاون مع دار جاليمار عبر سلسلة "فوليو (Folio)" الشهيرة، وبرعاية السفارة الفرنسية في القاهرة. وبموجب الاتفاقية، تطبع ديوان 30 عنواناً وتتيحها في السوق المصرية بأسعار ميسَّرة وجودة تماثل النسخة الأصلية.

ومن بين هذه الأعمال المهمة "البؤساء" ڤيكتور هوجو، "المكان" آني إرنو، "إرادة المعرفة" ميشيل فوكو، "فوليوبلوس" فريدريك رامبو وبرتران لوكلير، "الغثيان" و"الأبواب المغلقة" جان بول سارتر، "مدار العنف" ناتاشا أباناه، "فن الرواية" ميلان كونديرا، "بالزاك والخياطة الصغيرة الصينية" داي سيجيه، "شارع المتاجر المعتمة" باتريك موديانو، "ثلاث نساء قويات" ماري نداي، "بلاد الآخرين" ليلى سليماني، "وعد الفجر" رومان غاري، "مذكرات أدريان" مارغريت يورسنار، "مذكرات فتاة مهذبة" سيمون دي بوفوار، "الهورلا" و"كرة الشحم وقصص أخرى" جي دي موباسان.

سينطلق المشروع وتكون الكتب متوفرة في السوق المصرية بدءاً من 12 أكتوبر 2025، بالتزامن مع احتفال خاص يقام في السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وأبدى أنطوان جاليمار، رئيس دار جاليمار، سعادته بالمشاركة في هذا المشروع الذي "يُضفي شعاعاً من النور على القراء من مختلف الأجيال"، مشيراً إلى أن "هدفنا وصول الأدب إلى الجميع بأيسر طريقة ممكنة، ونشكر ديوان والسفارة الفرنسية على دعمهم لهذا الحلم".

من جانبه، شدد إيريك شوفالييه سفير فرنسا على أهمية إتاحة الأدب الفرنسي لشريحة أوسع من القراء، مؤكداً الدور المحوري الذي تلعبه دار جاليمار، إحدى أعرق دور النشر الفرنسية. وذكر أن الرئيس الفرنسي عبَّر عن دعمه لهذه المبادرة خلال زيارته إلى مصر، باعتبارها نموذجاً للمشاريع الثقافية التي يؤمن بها ويشجِّع على تطويرها وتوسيع نطاقها.

وقالت ليال الرستم، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في ديوان للنشر: "بهذه الخطوة نفتح باب الأدب الفرنسي أمام أكثر من 3 ملايين قارئ وناطق بالفرنسية، ونلبي حاجة الطلاب والمهتمين بتوفير الكتب بأسعار مناسبة".