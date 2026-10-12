بيرنام يدين الخطط البغيضة للبث المباشر لعملية إعدام متهم مدان في أمريكا

أدان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الإعدام العلني ووصفه بأنه "بغيض وقال إنه "لن يؤيده مطلقا"، بينما تعتزم الولايات المتحدة تنفيذ عملية إعدام ميجور سابق بالجيش رميا بالرصاص وبثها على الهواء مباشرة.



وردا على عند سؤال عن امكانية التنفيذ العلني لعملية إعدام مرتكب جريمة فورت هود نضال مالك حسن، وعما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة أن تتخذ موقفا، قال آندي بيرنام لبودكاست "الباقي سياسة": "أنا بالتأكيد لن أؤيد ذلك مطلقا. لذلك، يسعدني أن أوضح وجهة نظري".

ومن المقرر أن يتم إعدام حسن في 3 ديسمبر/كانون الأول بعد إدانته بقتل 13 شخصا وإصابة 32 آخرين في إطلاق نار في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس عام 2009.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن عملية تنفيذ حكم الإعدام ستكون علنية وصرح لقناة "صوت أمريكا الحقيقي" التلفزيونية: "سوف نحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدتها".

من جانبه، شكك نائب الرئيس جيه دي فانس في ما إذا كانت وزارة الدفاع (البنتاجون) ستبث عملية الإعدام مباشرة، وقال إنها "إذا فعلت ذلك، فلن أشاهدها".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بيرنام قوله للبودكاست، الذي سيذاع غدا الاثنين: "إنه شيء لا أستطيع أن أقول إنني أرغب في رؤيته في أي مكان في العالم..."

وأضاف "إنه شيء أجده بغيضا للغاية من نواح عديدة. ولكن، كما تعلمون، أنا فقط أريد أن أتحدث عما سنفعله نحن، ولماذا سنفعله".