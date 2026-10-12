ميليباند يؤكد تضامن بريطانيا مع السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين

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أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند تضامن بلاده مع السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الاحد ان " وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره البريطاني، تناول اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي.

وأكد الوزير البريطاني خلال الاتصال "إدانة بريطانيا لأعمال العنف التي يشنها الحوثي، وتستهدف الداخل اليمني والمنشآت المدنية في المملكة"، معرباً "عن تضامن بلاده مع كل من المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات" ، وفقا لـ "واس".

واستعرض الوزيران "خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة للبلدين الصديقين في مواجهة التوترات، والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية".

وجدّدت المملكة المتحدة تأكيد وقوفها التام إلى جانب السعودية وإدانتها الشديدة للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي.

وكانت برطانيا قد أعلنت تقديم دعم عسكري "دفاعي" للسعودية شمل عمليات تزويد جوي بالوقود لمقاتلات سلاح الجو السعودي لمواجهة الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.