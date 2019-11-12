 حسن الرداد عن أشرف زكي: راجل دينامو بشكل كبير مبينامش وبيقدم خدمات لكل الناس - بوابة الشروق
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حسن الرداد عن أشرف زكي: راجل دينامو بشكل كبير مبينامش وبيقدم خدمات لكل الناس

أشرف زكي - نقيب السينمائيين
أشرف زكي - نقيب السينمائيين
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 4:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 4:02 ص

علق الفنان حسن الرداد على مواقف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلًا: «راجل دينامو بشكل كبير مبينامش، وبيقدم خدمات لكل الناس».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن أشرف زكي كان أبًا وأخًا وعوض غياب الأفراد أثناء رحيل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى استمرار تواجده بالدفن والعزاء وعدم الغياب للحظة واحدة.

وتوجه بالشكر له لما قام به من «لفتة إنسانية» في موقفه مع الراحل «هيثم».

ونشر الفنان حسن الرداد صورة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق عليها قائلًا: «الاستاذ المحترم دكتور أشرف زكي مش عارف أشكر حضرتك ازاي على جدعنتك ومواقفك الانسانية الصادقة مع كل الفنانين علي مدار سنين طويلة انا شهد علي كتير اوي منها واخرهم اخونا المغفور له بأذن الله هيثم احمد زكي كنت واقف كأب وصديق وأخ بكل حب وصدق مش عشان منصبك كنقيب لكن عشان حضرتك راجل محترم وجدع وضهر حقيقي لنا كلنا ،حقيقي انا فخور اني انتمي لنقابة حضرتك نقيبها وفخور اني اعرف حضرتك وانك استاذي ربنا يكرمك ويوفقك ويديك الصحة شكرا استاذي العزيز».
 
 
 

 


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