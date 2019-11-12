انطلاق فاعليات منتدى الاتحاد من أجل المتوسط حول الإبداع بسلوفينيا بمشاركة عدد من المبدعين المصريين

انطلقت مساء الثلاثاء بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا فاعليات النسخة الثانية من منتدى الإبداع الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع وزارة الخارجية السلوفينية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، وذلك بمشاركة عدد من شباب مصر المبدعين .

ويعد منتدى الإبداع في ليوبليانا - والذي يعقد هذا العام تحت عنوان: "راس المال الإبداعي متحدا"- المنصة الوحيدة التي تركز على الصناعات الثقافية والإبداعية التي تربط بين شمال وجنوب البحر المتوسط ​​.

ويشارك من مصر أحمد يحيي صاحب "ايكونوبيا" (Eco Nubia ) ، وهو فندق صديق للبيئة في جزيرة بأسوان حاز على المركز الاول في مسابقة افضل مشروع سياحة مستدام في الشرق الاوسط؛ والشابة رنيا صلاح الحاصلة على عدد من الجوائز من البنك الدولي والبرنامج الانمائي للتنمية حول الحرف اليدوية واستخدام المخلفات الزراعية في احياء الحرف اليدوية التراثية وستتناول في المنتدى التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الإبداعية في مصر ؛ والشاب محمد ناجي الذي سيتحدث عن المساحات الإبداعية لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة بمصر، فضلا عن مشاركة السيدة عزة فهمي أيقونة في مجال تصميم الحلي والمجوهرات.

كما يشارك في المنتدى -الذي تستمر فاعلياته على مدار أربعة ايام - نحو 200 شخص من 25 دولة من ضفتي البحر المتوسط بهدف التقارب بينهما و عرض تجاربهم وقصص نجاحهم وتبادل الخبرات، حيث ان الاتحاد من اجل المتوسط يسعى عبر المنتدى الى بناء شراكات جديدة مع مبدعين من مختلف دول حوض البحر المتوسط.

كما يهدف المنتدى الى جمع المبدعين و العاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية مع صناع القرار من الوزارت المعنية في الدول الأعضاء للاتحاد من اجل المتوسط لاسيما بعد نجاح النسخة الاولى من المنتدى في توظيف عدد كبير من الشباب.

ويريد الاتحاد من أجل المتوسط تحديد الفرصة النظامية الرئيسيّة لخلق بيئة أكثر ملاءمة لتطوير القطاع الثقافي والإبداعي على المستوى الإقليمي وكذلك الخروج من المنتدى بتوصيات تهدف الى رسم سياسات لدعم القطاع الإبداعي في المنطقة بما يَصْب في صالح الاقتصاد والمجالات الاجتماعية والثقافية بالمتوسط.

ويعقد الخميس، ثالث أيام المنتدى، اجتماع رفيع المستوى يجمع المبدعين المشاركين مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، و نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار ، ووزير الثقافة بسلوفينيا زوران بوزني ، و التنمية الاقتصادية والتكنولوجية السلوفيني "ازدراوكو بوجيوالشك"، و وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، و وزيرة الصناعة الجزائرية جميلة تمازيرت ، و وزير الثقافة في الجبل الأسود(مونتينجرو)ألكسندر بوغدانوفيتش، و وزير التنمية الاقتصادية لكوسوفو.