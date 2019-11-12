أكد رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، أن قراره كان صائبا بالرحيل إلى صفوف زعيم الثغر بعد تجديد إعارته ثلاث مرات، مؤكدًا أن المدرب السابق كريستيان جروس طلب قطع إعارته في يناير الماضي.‏

وقال سيسيه، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد" صباح اليوم الثلاثاء: "اكتسبت خبرة كبيرة خلال تواجدي لمدة عامين مع الاتحاد السكندري وتلك المشاعر التي أجدها هناك وفي مصر أعطتني كل ما أردت".

وأضاف صاحب الـ20 عاما: "جروس طلب قطع إعارتي في يناير الماضي وأصر على ذلك وكان في تواصل معي، وقابلني في غرفة خلع الملابس بعد مباراة البطولة العربية ووافقت، لكني كنت ملتزما باستكمال تعاقدي مع الاتحاد السكندري".

واستكمل: "لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم في الزمالك، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد، وقررت الرحيل ليكون أمامي وقت للتعبير عن إمكانياتي".

وأردف: "حلمي العودة إلى الزمالك من أجل إثبات قدراتي، خاصةً أنه تم الحكم عليّ من خلال سني مع نيبوشا، لكني لم أعد الطفل الذي كان في الزمالك، لدي رغبة بالعودة حتى أحظى بدعم الجماهير، لكن حلمي الأكبر اللعب بأوروبا وارتداء قميص برشلونة".

واختتم تصريحاته: "كرة القدم بالنسبة لي هي التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شابا وتنقصني الخبرة، لكنه حكم علي بالسن، لكن كرة القدم هي الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".‏