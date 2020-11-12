وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أجرى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق الأول ذكير حسانوف محادثات مع قائد قوات حفظ السلام الروسية، التي سيتم نشرها في إقليم قره باغ، الفريق رستم مرادوف.



وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية - في بيان نشرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن اللقاء تناول بحث قضايا تنظيم وتنفيذ مهمة حفظ السلام"، التي جرى الاتفاق عليها في إطار البيان المشترك الصادر عن رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.



وينص البيان المشترك على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناجورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.



ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.