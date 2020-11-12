أحمد الشيخ يتلقى عرضا من تركيا

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أكد أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى منتخب مصر والأهلي الأسبق، اليوم الخميس، أن أحمد الشيخ لاعب الأهلي، لديه عرض احتراف خارجي.

وقال شوبير خلال تقديمه برنامجه الإذاعي على " أون تايم سبورت" : " الشيخ يواجه سوء حظ دائما مع الأهلي ويتألق خارجه، لا أملك أي تفاصيل عن الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز بين الشيخ ومحمد فاروق".

وأضاف: " كل ما أعلمه أن هناك عرض من الدوري التركي لأحمد الشيخ".

وأكمل :" لدي اقتناع كبير بقدرات الشيخ وامكانياته الفنية والبدنية، أرى أنه قادر على النجاح مع أي فريق ينتقل إليه".

وتشير التقارير إلى أن أحمد الشيخ سوف ينتقل إلى بيراميدز، في ظل مساعي إدارة الفريق للتعاقد مع اللاعب، وترجيب موسيماني مدرب الأهلي برحيل اللاعب سواء بيع نهائي أو بعقد إعارة.

يذكر أن بيراميدز كان قد أعلن أمس رسميا تعاقده مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا لتولي القيادة الفنية للفريق مع إنطلاق الموسم الجديد.