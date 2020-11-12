 تسجيل 71 وفاة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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تسجيل 71 وفاة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:08 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:08 ص

 أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 71 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7573 .

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة بشكل طفيف الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، الذي شهد تسجيل 73 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 485 ألف حالة من أصل مليون و837 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في 10 تشرين ثان/نوفمبر تشديد القيود في العاصمة بعد تخفيفها لمنع انتشار الفيروس، حيث تواصل أعداد المصابين الجدد الارتفاع منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

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