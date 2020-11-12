استمرار تراجع أسعار صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي

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أظهرت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع أسعار الصادرات الكورية خلال أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي مع تراجع سعر النفط وارتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسعار الصادرات الكورية الجنوبية بالعملة المحلية بنسبة 6ر2 %خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات أولية صادرة من بنك كوريا.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التراجع الشهري هو الثالث على التوالي بعد ارتفاع المؤشر لثلاثة أشهر على التوالي حتى يوليو الماضي.

وتراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 4. 6 % سنويا ليستمر التراجع السنوي للشهر الـ17 على التوالي.

وانخفضت أسعار نفط خام دبي، وهو المعيار الكوري الجنوبي بنسبة 2 %خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت قيمة العملة المحلية بنسبة 9. 2 % شهريا أمام الدولار خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار الواردات الكورية للشهر الرابع على التوالي ما يعزى أساسا إلى تراجع أسعار النفط، وفقا للبنك.

وقال بنك كوريا المركزي، إن مؤشر أسعار الواردات الذي يعتمد على الوون انخفض بنسبة 6. 2 %خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.