أسوشيتد برس: إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في لاهاي

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قالت الشرطة الهولندية إن السفارة السعودية في لاهاي تعرض لإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ولم يصب أحد جراء هذا الحادث، في الوقت الذي تقوم فيه الشرطة بالتحقيق.

وقال المتحدث باسم الشرطة ستيفن فان سانتين، إنه تم إبلاغ الشرطة عند حوالي الساعة السادسة صباحا (5:00 صباحا بتوقيت جرينتش)، بإطلاق النار على المبنى الواقع في شارع فخم في المدينة الهولندية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وعثر رجال الشرطة على عدة أغلفة للرصاص خارج المبنى، وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لثقوب الرصاص في النوافذ.

ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار، فيما حثت الشرطة شهود الواقعة على الاتصال بها.

ووفقا للوكالة لم تسفر محاولات الاتصال بالسفارة عن أي رد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.