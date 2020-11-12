 ضبط شاب متهم بإذلال والدته القعيدة في فيديو بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شاب متهم بإذلال والدته القعيدة في فيديو بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 2:59 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 2:59 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شاب؛ لاتهامه بإذلال والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية العباسة بأبو حماد.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا مقطع فيديو يظهر مدى قسوة ابن على والدته وجعلها تزحف على سلالم بيته وهي عاجزة عن الحركة ليرضي زوجته، وذلك داخل مركز أبو حماد بالشرقية.

وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد، قبل 8 أشهر، فيما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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