رئيس جامعة أسيوط يقرر تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتشكيل لجنة متابعة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بكليات الجامعة المختلفة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن اللجنة برئاسة الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة حسني درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مها محمد سيد أحمد الخولي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تضم هبة الله محمد جمال الدين راشد، وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف فاروق محمد القرن، الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور عماد الدين شعبان على حسن، رئيس قسم علوم الصحة والرياضية بكلية التربية الرياضية.

وتتضمن اللجنة كل من الدكتور مدحت عربي خليل صالح، أستاذ الصحة وطب المجتمع بكلية الطب، ومصطفى حسن علي، أمين عام الجامعة المساعد، وناصر دويني عبدالرحمن، المشرف على إدارة الأمن الجامعي، وعزالدين محمود المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.