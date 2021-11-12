البيت الأبيض: بايدن سيوضح خلال قمته الافتراضية مع نظيره الصيني أن أمريكا لا تريد نزاعا مع بلاده

كان مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات في شنغهاي هذا الأسبوع

أعلن البيت الآبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيوضح خلال قمته الافتراضية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الصينى شى جينبينج أن الولايات المتحدة لاتريد نزاعا مع الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للآنباء فى نبأ عاجل لها اليوم الجمعة عن بيان للبيت الأبيض الأمريكى القول إن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكى والصينى لاتستهدف الوصول إلى انجازات أو نتائج محددة.

وأضاف البيت الأبيض أن القمة تسعى إلى وضع شروط وقواعد المنافسة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيكون صريحا بشأن المخاوف الخاصة بالصين، وسيوضح نوايا وأولويات الولايات المتحدة.