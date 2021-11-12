 اليابان وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أوكيناوا للمرة الأولى - بوابة الشروق
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اليابان وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في أوكيناوا للمرة الأولى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 10:59 ص

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي الجوية والقوات الجوية الأمريكية أجريا تدريبات بحث وإنقاذ مشتركة في مقاطعة أوكيناوا للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة - أن طوكيو وواشنطن أجرتا التدريبات المشتركة جوا وبحرا شمال جزيرتي إيشيجاكي ومياكو الثلاثاء الماضي.

وقال شونجي إيزوتسو رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية للصحفيين "ركزت التدريبات على تحسين ردع التحالف الياباني - الأمريكي وقدرات الرد المشترك.

يذكر أن قوانين الأمن القومي لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تسمح بإجراء عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم الخلفي للجيش الأمريكي في التعامل مع الحوادث التي لها "تأثير كبير" على سلام اليابان وأمنها.

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