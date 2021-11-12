 ميركل: الانتخابات الليبية ستكون حاسمة.. ومستعدون لإرسال مراقبين - بوابة الشروق
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ميركل: الانتخابات الليبية ستكون حاسمة.. ومستعدون لإرسال مراقبين

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 8:39 م

أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة العمل على إجراء الانتخابات الليبية كونها ستلعب دورًا حاسمًا.

وقالت في ختام مؤتمر باريس حول الأزمة الليبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة: "آمل أن تتم الاستعدادات لإجراء هذه الاستحقاقات واتخاذ الضمانات التي تقود إلى إجراء الانتخابات على النحو المطلوب".

وأضافت: "لا يجب أن يقتصر الحديث عن إخراج المرتزقة على الورق فقط لكن يجب أن يكون هناك تطببيق ذلك بشكل فعلي".

وأشارت إلى استعدادات بلادها لإرسال مراقبين إلى ليبيا، وقالت: "الترتيبات ستأخذ وقتًا ويجب المصالحة بين جميع الأطراف".

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