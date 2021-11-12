عون : لبنان يتخذ إجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية من أراضيه

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجاريتيس سكيناس أن بلاده تتخذ إجراءات لمنع أي هجرة غير شرعية من أراضيه إلى أوروبا آملاً أن يتفهم الاتحاد الأوروبي هواجس لبنان من تداعيات أزمة النزوح السوري.

واستقبل الرئيس عون مارجاريتيس سكيناس قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأبلغ عون المسؤول الأوروبي بأن "لبنان يتخذ إجراءات لمنع أي هجرة غير شرعية من أراضيه في اتجاه أوروبا، والقوى العسكرية والأمنية تراقب البحر دائما لمنع عمليات تهريب الأشخاص في اتجاه الدول المجاورة".

وأضاف "أن لبنان الذي يتفهم الهواجس الأوروبية حيال الهجرة غير الشرعية إلى عدد من دول الاتحاد الاوروبي يأمل أن يتفهم الاتحاد الهواجس اللبنانية على هذا الصعيد، لاسيما وأنه يستضيف على اراضيه أكثر من مليون و500 ألف نازح سوري ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني".

وأشار إلى أن هذه الاستضافة تركت" تداعيات كثيرة على الاقتصاد اللبناني وزادت من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والتربوية والصحية التي يواجهها".

ورأى أن "استمرار المجتمع الدولي في تجاهل الدعوات اللبنانية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بدأت تحدث شكوكا بأن ثمة من يعمل لإبقائهم في لبنان، وهذا ما لا يمكن للبنانيين القبول به".

من جهته، أكد سكيناس "امتنان الاتحاد الاوروبي للتعاون القائم بينه وبين لبنان، والدعم الذي تقدمه الدولة اللبنانية لرعاية شؤون النازحين السوريين"، لافتاً الى أن هذا الموقف له تقدير كبير لدى الاتحاد الاوروبي الذي يدرك ضآلة الموارد اللبنانية والقدرة على مواجهة حاجات النازحين على مختلف الأصعدة".

وأكد أن " الاتحاد سوف يواصل تقديم المساعدات اللازمة إلى لبنان".