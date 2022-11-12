مصر تشارك بـ 7 لاعبين في بطولة العالم للسامبو

يخوض المنتخب المصري للسامبو في منافسات بطولة العالم المقامة في مدينة بيشكيك عاصمة دولة قرغيزستان خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 50 دولة.

وتشارك مصر في بطولة العالم للسامبو بـ 7 لاعبين وهم ثلاثة لاعبين في أسلوب سبورتيف وهم عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كج، محمد جبر في وزن 98 كج، حسن هندي في وزن 88 كج، وفي أسلوب كومباكت تشارك مصر بثلاثة لاعبين وهم سيف محسن في وزن 71 كج، أحمد عبد الباسط في وزن 79، خالد فزاع في وزن +98 كج، ومن فريق السيدات تشارك سماح عبد اللطيف في وزن 72 كج.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن مصر تنافس بقوة في بطولة العالم للسامبو بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال البطولات الإفريقية التي شاركت فيها مؤخرا وحصدت المراكز الأولى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن هناك إشادة دولية بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال المنافسات القارية والدولية التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

وتتكون بعثة مصر من كل من كابتن مريم يحيى مدير البعثة ومدرب البنات، ورئيس لجنة السامبوا في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتولي إعداد المنتخب الوطني كابتن محمد غريب للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف، ويترأس الوفد كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

ويعد السامبو أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى.