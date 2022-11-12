كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 50 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت، وسط مخاوف من عودة تفشي الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 54 ألفا و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 58 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و145 ألفا و764 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت كوريا الجنوبية 46 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و617 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 371 حالة، مقارنة بـ345 حالة في اليوم السابق.