أردوغان يوقع مرسوم تعيين سفير لتركيا فى إسرائيل

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وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى إسرائيل بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.

ونشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى إسرائيل.

وذكرت وكالة نوفوستى الروسية اليوم السبت أن المرسوم الرئاسي ينص على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".

وكان تورونلار سفيرا لبلاده لدى فلسطين في وقت سابق.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة قررت تعيين سفير لها لدى إسرائيل واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.