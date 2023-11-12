أبو مسلم يحمل كولر مسئولية تعادل الأهلي مع الجونة

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر يتحمل مسؤولية تعادل الفريق أمام الجونة في الدوري العام.

وتعادل النادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة كانت صعبة جدًا على الأهلي، وكان هناك تغييرات كثيرة على تشكيل الأهلي الأساسي".

وأضاف: "الأهلي ظهرت له المشاركة بسبب التغييرات العديدة في خط الوسط، وأيضًا كان يجب الدفع بكريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر وليس خالد عبد الفتاح".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "غياب محمد عبد المنعم في خط الدفاع أيضًا ساهم بشكل كبير في تعادل الأهلي مع الجونة".