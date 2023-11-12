الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق منطقة بيلجورود.

وقال البيان "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرة مسيرة ثابتة الجناحين خلال الليل"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي منطقة بيلجورود".

ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، أن روسيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة والصواريخ، على العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة كييف.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم اعتراض 19 من بين الطائرات المسيرة الـ31، التي أطلقتها روسيا، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول طبيعة الطائرات المسيرة، التي أسقطها.