 الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود - بوابة الشروق
الأحد 12 نوفمبر 2023 9:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

د ب أ
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 9:03 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق منطقة بيلجورود.

وقال البيان "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرة مسيرة ثابتة الجناحين خلال الليل"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي منطقة بيلجورود".

ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، أن روسيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة والصواريخ، على العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة كييف.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم اعتراض 19 من بين الطائرات المسيرة الـ31، التي أطلقتها روسيا، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول طبيعة الطائرات المسيرة، التي أسقطها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك