استقبال 6 مصابين ومرضى سرطان فلسطينيين في معبر رفح

وصل إلى الأراضي المصرية، مساء اليوم، عبر معبر رفح البري بشمال سيناء، 10 من الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين ومرافقيهم، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر طبي بشمال سيناء، إنه تم وصول 6 جرحى ومصابين و4 مرافقين من الأشقاء الفلسطينيين، إلى الأراضي المصرية عن طريق سيارات الإسعاف الفلسطينية، وقيام الأطقم الطبية المصرية في المعبر باستلامهم، وتحويلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى استقبال عدد آخر خلال الساعات المقبلة طبقا للتنسيق بين وزارتي الصحة والفلسطينية.

أضاف المصدر، أنه تم تحويل حالتين من الجرحى إلى مستشفى العريش العام وحالة إلى مستشفى التضامن في بورسعيد وحالة إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعلية و3 حالات من بينهم طفلين مصابين بالسرطان إلى مستشفى الأورام 57357 بالقاهرة.

ولفت المصدر إلى أنه بالكشف على الحالات التي وصلت تبين تراوح إصابتهم ما بين بتر في الأطراف وكسور متعددة بالجسد والفقرات وشظايا بالجسد والبطن، بجانب إصابة 3 منهم بأورام سرطانية.