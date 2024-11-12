طهران تبني نفقا دفاعيا بعد ضربات إسرائيلية

ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن إيران تبني «نفقا دفاعيا» في العاصمة طهران، بعد ضربات شنتها إسرائيل على أهداف في البلاد.

ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة، وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الخميني؛ بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران لوكالة «تسنيم»: «لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران».

وفي 26 أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجوم على مواقع عسكرية إيرانية، مؤكدا أنه جاء ردا على صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل مطلع الشهر ذاته.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ«رد قاس» على أفعالهما ضد إيران وحلفائها.

وأشار إلى أن هذا الرد لن يقتصر على إيران وحدها، بل سيشمل محور المقاومة، الذي يضم حركات موالية لإيران، مثل: الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين.