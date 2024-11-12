تراجع حاد لأسعار الذهب العالمي في بداية أسبوع التداول

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا حادا في مستهل تعاملات الأسبوع يوم الاثنين مع استمرار ارتفاع الدولار، في الوقت الذي زاد فيه إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة على أمل خفض ضرائب الشركات في الولايات المتحدة خلال رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويتوقع المحللون أن يخفف الرئيس ترامب بعد إعادة انتخابه مجددا لفترة حكم ثانية عقب خسارة انتخابات 2020 القيود على الشركات وصفقات الاندماج والاستحواذ والضرائب، لكن اعتزامه زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وعرقلة خطط مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مواصلة خفض الفائدة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار في تعاملات اليوم إلى 71ر105 نقطة قبل أن يتراجع قليلا إلى 55ر105 نقطة ليظل أعلى من مستواه يوم الجمعة في ختام الأسبوع الماضي بنسبة 5ر0%.

وتراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار 30ر76 دولار أي بنسبة 84ر2% إلى 20ر2611 دولار للأوقية، مسجلا أكبر تراجع يومي من حيث القيمة أو النسبة المئوية منذ 17 يونيو/حزيران 2021.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 819ر0 دولار أي بنسبة 61ر2% إلى 540ر30 دولار للأوقية. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0525 دولار أي بنسبة 22ر1% إلى 2340ر4 دولار للرطل.