وزير الدفاع الفلبيني لا يتوقع أن يطالب ترامب بدفع أموال مقابل الحماية العسكرية

قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم الثلاثاء إنه لا يتوقع أن تطلب الإدارة المقبلة برئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الفلبين دفع أموال مقابل الحماية العسكرية لأن الدولتين تواجهان تهديدا مشتركا متمثلا في الصين.

وكان تيودورو يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في أعقاب بدء اجتماع سنوي ثنائي بهدف تحسين العلاقات الأمنية.

ولدى سؤاله ما إذا كان ترامب يتوقع أن تدفع الفلبين، مثل تايوان مقابل الحماية الأمريكية، أجاب تيودورو " في الحقيقة لا أتوقع تصريحا هكذا من ترامب، ولا أتمنى ذلك".

وأضاف" في الحقيقة ليس لدي أي شروط مسبقة أو أي افتراضات لما سينتج عن هذه الإدارة، ما عدا ما نعمل بشأنه على مستوى العلاقات المؤسسية".

وأوضح" نحن مهتمون، الولايات المتحدة والفلبين، بضمان استمرار شراكتنا بسبب- ليس بصورة كاملة ولكن أساسيا- تهديدات مشتركة. وهى بلا شك الأنشطة الممتدة والعدوانية وغير القانونية من جانب لصين".

وقال مارليس إن استراليا كانت على ثقة أنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإن التحالف بين استراليا وواشنطن سوف يبقي في " حالة جيدة".

وأضاف" ما نراه في انتخاب الرئيس ترامب وتشكيل إدارته، هي أنها إدارة سوف تبقي على دور أمريكا القيادي في العالم، وهو ما يعد مهما فيما يتعلق بالحفاظ على نظام عالمي يستند للقواعد، وهو ما يصب في مصلحة استراليا الوطنية".