رئيس وزراء باكستان ينضم إلى قادة العالم في قمة كوب 29

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انضم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، إلى العشرات من قادة العالم المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29)، في أذربيجان اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية.

ولدى وصول رئيس الوزراء إلى مكان انعقاد القمة، رحب به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وفي وقت لاحق، جرى التقاط صورة جماعية للقادة المشاركين عقب افتتاح قمة قادة العالم للعمل المناخي.

وسيلقي رئيس الوزراء الباكستاني، كلمة في قمة قادة العالم للعمل المناخي، وسيحضر أيضا العديد من الأحداث رفيعة المستوى على هامش القمة، إلى جانب عقده لقاءات ثنائية مع قادة العالم.

كما سيتم عقد العديد من الأحداث رفيعة المستوى ومناقشات المائدة المستديرة التي تستضيفها باكستان في الجناح الباكستاني خلال قمة كوب 29.

ويحضر القمة، التي تستمر أسبوعين، ممثلون من حوالي 200 دولة .

ويناقش الحضور، كيفية احتواء أزمة المناخ والتخفيف من عواقبها التي تشمل الفيضانات المتكررة والعواصف والحرائق والغابات وموجات الحر والجفاف.

وتهدف القمة إلى مناقشة التزامات مالية جديدة تجاه الدول الفقيرة المتأثرة بشكل خاص بتغير المناخ.