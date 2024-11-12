تحدث الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن فتوى منح الأب هدية / هبة لأبنائه من ممتلكاته وهو على قيد الحياة.

وخلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، نقل الجندي فتوى لدار الإفتاء تقول فيها إنه يجوز التفضيل وعدم التسوية بين الأولاد في الهبة، وأن هذا ليس بمكروه ولا مُحرَّم شرعًا إذا كان له سبب كمرض أو صغر سن أو مساعدة للزواج أو مساعدة على التعليم أو الدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وأضاف - مستكملًا الفتوى - أن الشخص لا يكون مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، وأنه لا إثم عليه ذلك لأنه تصرّف في ما يملك حسب ما يراه مُحققًا للمصلحة.

وعقب الجندي قائلا: «ده معناه إن الأب يجوز يدي لواحد أكتر من واحد.. أو يدي لواحد وواحد لأ»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الهبة وليس على الوصية أو الميراث.

ورفض الجندي، أي هجوم على دار الإفتاء بسبب ذلك، موضحًا أن الفتاوى الصادرة عنها أنقذت المجتمع من الفتن.