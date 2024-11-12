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تراجعت معظم المؤشرات العالمية، اليوم الثلاثاء، رغم صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت"، حيث يتواصل الزخم الناجم عن إعادة انتخاب دونالد ترامب.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 9ر0 % في التعاملات المبكرة ليصل إلى 92ر7358 نقطة، فيما هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 8ر0 % ليصل إلى 75ر19296 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 66ر8066 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 1ر0 % إلى 44412 نقطة. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 1ر0 % إلى 25ر6028 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني في ختام جلسة التداول بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 09ر39376 نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 60ر8255 نقطة.

كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر1 % ليصل إلى 57ر2482 نقطة.

وسجلت أسهم التكنولوجيا الصينية تراجعات في الآونة الأخيرة، حيث يترقب المستثمرون أيضا تقارير الأرباح القادمة من الصين.

وهبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 8ر2 % ليصل إلى 88ر19846 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 97ر3421 نقطة.

وفي بورصة "وول ستريت"، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أمس الاثنين، بنسبة 1ر0 %، بعد أفضل أسبوع له هذا العام بعد فوز ترامب وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0 %، أو 304 نقاط، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0 %.

وفي تعاملات الطاقة اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي بواقع 17 سنت ليصل إلى 21ر68 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي، بواقع 20 سنت ليصل إلى 03ر72 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار ليصل إلى 91ر153 ين ياباني من 72ر153 ين. وتراجع اليورو ليصل إلى 0630ر1 دولار من 0660ر1 دولار.