الأونروا: 90 % من سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إنَّ 90 % من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال لا يسمح لمئات الأصناف من المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، موضحا عدم دخول أي مساعدات إلى غزة عبر معبر "زيكيم" شمالي قطاع غزة، بحسب شبكة قدس برس.

وحذر من كارثة كبيرة إن لم يسمح الاحتلال بإدخال الخيام ومعدات الإيواء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واهتراء خيام النازحين مع طول الاستخدام ومعاناة النزوح التي عاشها النازحون خلال الإبادة الجماعية.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أكدت في وقت سابق، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال مروعة بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.

وصرحت كارولين سيجوين منسقة الطوارئ في المنظمة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل إدخال مساعدات أساسية مثل الأدوية، ومستلزمات الإيواء والنظافة، مؤكدة أن المعاناة الحالية يمكن تجنبها تمامًا.

وأشارت إلى أن آلاف المهجرين يعيشون في خيام تفتقر للماء والكهرباء، وسط تكدّس للنفايات وتفشٍ للأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، مع اقتراب فصل الشتاء.