حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء

أكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء، صدور حركة تنقلات محدودة لرؤساء ونواب المدن، والتي يصدرها اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء بشكل دوري بعد.الإطلاع على تقارير الانجازات الخاصة ببهم، وذلك في إطار إعادة تنظيم العمل بالوحدات المحلية وتدوير بعض القيادات بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن الحركة المرتقبة تكليف علي حمادة رئيس مدينة الكور حاليا رئيسًا لمدينة دهب، والمهندس حسني راشد رئيس مدينة أبورديس حاليا، رئيسًا لمدينة طور سيناء، ومحمد كيره، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ حاليا، رئيسًا لمدينة أبو رديس.

كما تتضمن هذه الحركة نقل اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة أبوزنيمة حاليا للعمل بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن حركة التنقلات المرتقبة التي تشمل عددًا من القيادات المحلية.