أعلن رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 33.06% حتى الساعة الخامسة مساء (السادسة بتوقيت القاهرة).

وأرجع شرفي - في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر السلطة المستقلة للانتخابات - سبب ارتفاع نسبة المشاركة إلى ارتفاع نسبة التصويت لأكثر من 40% في بعض الولايات مثل تمنراست وسيدي بلعباس والقالمة، معتبرا أن هذه النسبة مقبولة جدا نظرا للظروف المحيطة بالانتخابات سواء خلال الفترة الماضية أو خلال يوم الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة) حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

ومن المقرر أن تعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج.

وجرت الانتخابات اليوم في 61 ألفا و14 مكتبا تصويتيا، منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.