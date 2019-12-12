أعترف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، بتحمله خسارة فريقه مساء اليوم الخميس أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على بيراميدز 2 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة، ضمن الاسبوع السابع من بطولة الدوري العام.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 13، ليرتقي إلى المركز الرابع خلف كل من الاتحاد السكندري والأهلي والمقاولون العرب المتصدر، في حين تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة:" الزمالك كان أقوى من بيراميدز، بفضل تسجيل لاعبيه من الفرص القليلة التي أتيحت لهم أمام مرمانا، في حين أننا أهدرنا الفرص التي وصلت ألينا أمام مرمى حارسهم محمد عواد".

وأضاف:" كانت هناك بعض المشاكل مع بداية المباراة، وللأسف استقبلت شباكنا هدف مبكر بالشوط الثاني، وعندما قمت بإجراء تعديل تكتيكي وعدد من التغييرات، استقبلنا الهدف الثاني، في النهاية أتحمل مسؤولية الخسارة، علينا أن نستمر في العمل حتى نقدم مستوى جيد في الدوري مثلما نفعل في مباريات كأس الكونفدرالية".

وعن السبب وراء عدم إشراكه لكل من المهاجم الغاني جون أنطوي وعبدالله السعيد منذ بداية المباراة.. أجاب ديسابر:" لم أبدأ بأنطوي لرؤيتي التكتيكية بأنه سيمثل عامل ضغط على دفاعات الزمالك في الشوط الثاني، أما سبب عدم إشراك السعيد يرجع لعدم جاهزية اللاعب خاصة وأنه عائد من إصابة، لذا فضلت مشاركته لمدة 30 دقيقة فقط".

وفي سياق آخر.. تحدث ديسابر عن المدرسة الفرنسية أمام مواطنه كارتيرون مدرب الزمالك.. قائلًا :" كان تحدي كبير بيننا خارج الملعب، وبخصوص المدرسة الفرنسية، أرى أن كل مدرب يحتاج لوقت أكبر من أجل فرض أسلوبه الخططي على اللاعبين، ولكن في إفريقيا يصعب استمرار المدربين في حالة سوء النتائج".