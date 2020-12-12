هاتاي سبور يفوز على فاتح قرا جمرك بثلاثية في الدوري التركي

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فاز فريق هاتاي سبور على ضيفه فاتح قرا جمرك 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل أهداف هاتاي سبور سليم الجاز في الدقيقة 11 وآرون سالم بويندزا (هدفين) في الدقيقتين 75 و83، فيما سجل هدف فاتح قرا جمرك جيمي دورماز في الدقيقة 65.

وأنهى فريق فاتح قرا جمرك المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد باب أليون ندياي وايريك سابو في الدقيقتين86 والأخيرة من المباراة.

ورفع هاتاي سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 17 نقطة في المركز الثامن.