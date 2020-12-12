مصر والأردن والعراق يبحثون إنشاء شركة للنقل البري بتذكرة موحدة

ناقش وزراء النقل المصري كامل الوزير، والأردني مروان خيطان، والعراقي ناصر حسين، سبل تدعيم شركة الجسر العربي للملاحة، وتقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث بهدف تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة.

كما اتفق الوزراء الثلاثة، خلال أعمال الجمعية العمومية الـ75 للشركة بالقاهرة، على دراسة فرع الشركة في مصر التعاون مع الشركات السياحية المختلفة في مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.

كما استعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، موضحا أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكل الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل.

وأشاد الوزير بدور الشركة في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، لافتًا إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية، مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجاري بين وزراء النقل ووزراء الصحة في كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.

كما أوضح الوزير أنه تم بحث تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين الدول الثلاث سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

وأشاد وزير النقل الأردني بالدور المصري في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، حيث إن هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

كما قدم وزير النقل العراقي الشكر لنظرائه في الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكل التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج وأعمال لشركة.