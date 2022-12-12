Awkward situation for Pakistan at the Pak-Afghan #Chaman border as Pakistan army was hit hard by Afghan Taliban! Pakistan thinks Taliban as their best friend ever. 🤡

Well, not anymore.#Balochistan pic.twitter.com/egaz22NkP9 — Kiriti (@in20im) December 11, 2022

The Taliban destroyed a number of buildings in Pakistan.



The Pakistani Army has declared a state of emergency in the region. pic.twitter.com/8eMnpCt3n8 — 301 Military (@301military) December 11, 2022

وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أول، بأن 6 أشخاص قتلوا في قصف الأحد، لكن عدد القتلى ارتفع لاحقا إلى 7.وذكر الجيش أن 16 آخرين أصيبوا بجروح، وألقى باللوم في سقوط الضحايا على ما سمّاه "إطلاق النار العشوائي وغير المبرر" من أسلحة ثقيلة على المدنيين من قبل القوات الأفغانية.وأشار الجيش الباكستاني إلى أن القوات ردت على النيران الأفغانية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.ووفق الجيش الباكستاني، فقد تم التواصل مع السلطات في العاصمة الأفغانية كابل لتسليط الضوء على خطورة الحادث الحدودي.ويعد القصف العنيف لبلدة شامان بجنوب غرب باكستان، الأحدث في سلسلة من الحوادث والهجمات المميتة، التي أدت إلى تصعيد التوتر مع طالبان في أفغانستان.وتعتبر شامان المعبر الحدودي الرئيسي للتجارة بين البلدين، الذي تمت إعادة فتحه كما أعلنت السلطات الباكستانية.وفي أفغانستان، ربط المتحدث باسم حاكم ولاية قندهار، عطاء الله زيد، الاشتباكات بين القوات الباكستانية وطالبان ببناء نقاط تفتيش جديدة على الجانب الأفغاني من الحدود.وأضاف المتحدث أن مقاتلا من طالبان قتل وأصيب 10، موضحا أن 3 مدنيين أصيبوا أيضا.