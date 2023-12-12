حكومة غزة: إسرائيل تعمدت اغتيال 86 صحفيا خلال الحرب

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيال 86 صحفيا خلال الحرب على القطاع، في محاولة لطمس الحقيقة، وطالب الاتحادات الصحفية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وقال المكتب، في بيان نشره عبره منصة تلجرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد اغتيال 86 صحفياً وصحيفةً خلال الحرب الوحشية على قطاع غزة بهدف اغتيال الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، ومنع وصول المعلومات والأخبار إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

واعتبر أن ذلك يمثل "محاولة لترهيب الصحفيين في الميدان وإجبارهم على السكوت والصمت، لكن الصحفيين الفلسطينيين ساهموا بشكل غير مسبوق في فضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال والنساء وبكل شجاعة وجرأة وبطولة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "في إطار محاربة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة 6 صحفيين ممن عرفت هوياتهم حتى الآن، في خرق واضح وفاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفيين الحصانة القانونية خلال تغطية الأحداث الميدانية".

ووجّه المكتب "تحية إجلال وإكبار وتقدير إلى الصحفيين والإعلاميين والنشطاء الذين نجحوا بشكل كبير في تصدير الرواية الفلسطينية، وكسروا رواية الاحتلال، وفضحوا جرائمه ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبات العالم كله يعرف الحقيقة".

كما نندد وأدان بأشد العبارات جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال اغتيالهم أو اعتقالهم أو استهدافهم وإصابتهم.

وطالب الاتحادات والمنظمات الصحفية والإعلامية حول العالم، "بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه للإفراج عن الصحفيين المعتقلين الذين يتعرضون للتحقيق والتعذيب والضغط النفسي داخل السجون والمعتقلات".

وأمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية إلى 86 صحفيا منذ 7 أكتوبر الماضي، كان آخرهم محمد أبو سمرة، الذي قتل الأحد باستهداف إسرائيلي.