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الرئيس الصيني يصل إلى فيتنام في زيارة رسمية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 12:41 م

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى هانوي اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رسمية إلى فيتنام، صاحبته فيها زوجته، بينج لي يوان، بحسب ما أوردته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

وبسطت فيتنام السجادة الحمراء اليوم الثلاثاء، لاستقبال الرئيس الصيني، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مستهل زيارة تأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، قال في وقت سابق، إنه خلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيناقش الجانبان رفع مستوى العلاقات بين الصين وفيتنام، والعمل على تعميق وتعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.


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