قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن الحملة لم تجد أي عراقيل خلال العملية الانتخابية التي أنهت يومها الثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن حملته تجد تيسيرا وقبولا منذ اليوم الأول.

وتحدث عن فرص المنافسة بالانتخابات، قائلا: «لو أعلم أنه ليست لي فرصة على قدم المساواة مع المرشح الأول ما تقدم».

وشدد على أن نتيجة الانتخابات غير محسومة حتى الآن، وستظل كذلك حتى الساعة الأخيرة من التصويت في الانتخابات.

وأوضح أنّ الحملة وضعت برنامجا انتخابيا يتضمن رؤية للحل، بما يهدف إلى إنقاذ الدولة، مؤكدا أن هناك فرصة قائمة لتحقيق ذلك.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».