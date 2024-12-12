الرئيس الكوري الجنوبي يدافع عن مرسومه الخاص بالأحكام العرفية وينفي التمرد

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دافع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن مرسومه الخاص بالأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، نافيا اتهامات التمرد.

وجاء بيان للرئيس بثه التلفزيون اليوم الخميس قبل ساعات من تقديم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي مقترحا جديدا لعزل يون.

ويخطط الحزب المعارض لطرح الاقتراح للتصويت بعد غد السبت.

وفشلت محاولته السابقة لعزل يون يوم السبت الماضي، حيث قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).



وأثار مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر فوضى سياسية واحتجاجات مطالبة بالإطاحة به.