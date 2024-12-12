تراجع مخزون النفط الأمريكي بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر الحالي بواقع 4ر1 مليون برميل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعه 1ر1 مليون برميل فقط، بعد تراجعه بواقع 1ر5 مليون برميل في الأسبوع السابق.

ومع التراجع الكبير، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 422 مليون برميل أي أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

كما ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 1ر5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 2ر3 برميل ليصبح أقل بنسبة 4% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.