إحالة أوراق قاتل ابنة خالته في إدفو بأسوان لمفتي الجمهورية

قررت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار علي مشهور، اليوم الإربعاء، إحالة أوراق قاتل ابنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، وأصابها بطلق ناري لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي بإنزال عقوبة الإعدام للمتهم.

وحددت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار علي مشهور، اليوم الرابع من دور شهر مارس للنطق بالحكم على قاتل ابنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، وأصابها بطلق ناري لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وكانت محاكمة جنايات أسوان استمعت لقاتل ابنةهخالته، ومرافعة دفاع المتهم بقتل ابنة خالتو

جدير بالذكر أن يوم 10 نوفمبر الماضي استمعت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان، إلى الشاهد الثاني في قضية قاتل ابنة خالتة بعد رفضها الموافقة على خطبته، وهو خطيب المجني عليها في ذلك الوقت، والذي كان يجلس بجوارها عند وقوع الجريمة، بالإضافة إلى سماع مرافعة النيابة العامة حول القضية، ومرافعة دفاع المجني عليها.

وتداولت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان الجلسات خلال الفترة الماضية في قضية قاتل ابنة خالتة بعد رفضها الموافقة على خطبته، حيث استمعت خلالها لشهود العيان علي جريمة القتل وهم: "الأم، والطبيب الشرعى، وتحريات رجال المباحث أيضا حول القضية والقبض على المتهم".

وتعود تفاصيل الواقعة عند يوم الأول من ديسمبر الماضي لعام 2023، بقرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عندما لقيت فتاة شابة مصر على يد ابن خالتها الذى أطلق عليه طلق ناري مما أدى إلى وفاتها وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها وافقت على الخطبة لشخص آخر وعلي تم نقل الجثة الي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

و تلقي مأمور مركز شرطة، إدفو بلاغا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام بإطلاق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية، وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر، وتبين أن المتوفية تدعى صبرة عبد الناصر أحمد 18 سنة من قرية المعمارية بمدينة البصيلية.