استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.
وجاءت الأسعار كالتالي:
استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 71 إلى 75 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.
وثبتت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 135 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 590 إلى 710 جنيهات.
وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 150 إلى 350 جنيها.
واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 175 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.