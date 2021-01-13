بيلوسي: ترامب خطر واضح ومستمر على الولايات المتحدة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "يجب أن يرحل" من منصبه، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه المجلس ما إذا كان سيقوم بعزله بسبب دوره في حصار الكابيتول الدموي الأسبوع الماضي.

وقالت "إنه خطر واضح ومستمر على الأمة التي نحبها جميعًا" ، مضيفة أن كلمات ترامب دفعت "إرهابيين محليين" إلى السير نحو الكونجرس.

وجاءت تصريحات بيلوسي في الوقت الذي ناقش فيه المشرعون الاتهام ضد ترامب - التحريض على التمرد - في نفس القاعة التي تم إخلاؤها قبل أسبوع عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. ومن المقرر إجراء تصويت في وقت لاحق اليوم الأربعاء ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه.