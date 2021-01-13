قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البرولية باتحاد الغرف التجارية، أن عدد محطات الغاز الطبيعي سيصل إلى نحو 600 محطة بنهاية العام الجاري، منتشرة بجميع محافظات ومدن الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، أن المرحلة الأولى من إنشاء محطات الغاز الطبيعي تشارك فيها 6 شركات عملاقة، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 210 محطة غاز طبيعي.

وأوضح أن محطات الوقود أصبحت تضم الغاز الطبيعي ومحطة خاصة بتحويل السيارات للعمل به، مؤكدًا أن الفترة الماضية انتشر وجود الغاز الطبيعي في محطات الوقود بأنحاء الجمهورية.

وذكر أن هناك سباقًا بين الشركات للإسراع من إنشاء محطات الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سيوفر الكثير من المبالغ للمواطن كان يصرفها على شراء البنزين.

وأشار إلى تحويل ما يقرب من 330 ألف سيارة خلال الفترة الماضية للعمل بالغازالطبيعي، منوهًا بأن الدولة قدمت العديد من التسهيلات ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

