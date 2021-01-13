تراجع ملحوظ في مبيعات مجموعة فولكس فاجن في 2020

تسببت أزمة جائحة كورونا في إثباط قوي لمبيعات مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات العام الماضي.



وأعلنت المجموعة في مقرها بمدينة فولفسبورج، اليوم الأربعاء، أن مبيعاتها انخفضت بوجه عام على مستوى العالم العام الماضي بنسبة 2ر15% إلى نحو 3ر9 مليون سيارة.



ويأتي إعلان المجموعة عقب إعلانها، أمس الثلاثاء، تراجع مبيعات علامتها التجارية الأساسية وشركات أخرى تابعة لها.



وبوجه عام تسبب انخفاض الطلب في مشاكل للمجموعة على غرار العديد من شركات السيارات الأخرى.



وكانت عمليات التسليم في السوق المحلية بغرب أوروبا انخفضت بنسبة 22% تقريبا مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 4ر17% في أمريكا الشمالية، وبنسبة 1ر9% في الصين.



وأعلنت المجموعة، أمس الثلاثاء، أن مبيعات سيارات الركاب لعلامة "فولكس فاجن" تراجعت العام الماضي بنسبة 1ر15% مقارنة بعام 2019 لتبلغ 3ر5 مليون سيارة بتراجع قدره نحو مليون سيارة مقارنة بعام 2019.



وأشارت فولكس فاجن، إلى أن مبيعات الطرازات التي تعمل بالبطاريات فقط تضاعفت ثلاث مرات تقريبا العام الماضي مقارنة بعام 2019، لتصل إلى نحو 232 ألف سيارة، وبالنسبة للسيارات الهجينة، كانت الزيادة بنسبة 175% لتصل إلى أكثر من 190 سيارة.



ولم تكن المبيعات القياسية في الربع الأخير من عام 2020 كافية لتعويض التراجع الناجم عن أزمة جائحة كورونا لدى "أودي"، شركة تصنيع السيارات الفاخرة التابعة لمجموعة "فولكس فاجن".



وأعلنت الشركة التي تتخذ من مدينة إنجولشتات مقرا لها أمس الثلاثاء أنه في العام الماضي باعت الشركة 69ر1 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 3ر8% على أساس سنوي.



وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، باعت أودي أكثر من نصف مليون سيارة - وهو عدد قياسي من المبيعات لم تحققه من قبل في فترة ربع سنوية.



وعلى مدار العام الماضي بأكمله، احتلت أودي المرتبة الثالثة بعد "مرسيدس بنز" التابعة لمجموعة "دايملر" التي باعت 16ر2 مليون سيارة و"بي إم دابليو" التي باعت 03ر2 مليون سيارة بين أكبر مصنعي السيارات الفاخرة في ألمانيا.



وأعلنت المجموعة اليوم تراجع مبيعات العلامات التابعة لها "سكودا" بنسبة 1ر19%، و"سيات" بنسبة 6ر25%، و"بورشه" بنسبة 1ر3%.