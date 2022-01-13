إبراهيم عيسى: تصريحات السيسى عن التعايش وقبول الآخر بمنتدى الشباب يُضيف لمصر عالميا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر من خلال منتدى شباب العالم تحاول مشاركة العالم في وضع أجندة العالم وتناول القضايا الكبيرة التي تهم دول العالم وتكون نقطة تلاقي، موضحا أن منتدى شباب العالم يجعل مصر نقطة ارتكاز وتوازن دولي وتظهر أن مصر تهتم بمكانتها الدولية.

وأوضح، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم عن قبول الاختلاف والتعايش مع الآخر يضيف لمصر عالميا، معبرا عن اعجابه بالمؤتمر: "اتحدى أن يكون هناك مؤتمر عالمي شهد اقبالا عالميا في فترة كورونا مثلما حدث في مصر".

وتابع: «الحضور العالمي الكثيف في منتدى شباب العالم انتصار للحياة ونجاح كبير لمصر، كما أن مزج الفن والثقافة بالسياسة في منتدى شباب العالم مشهد حضاري عظيم»، مؤكدا أن منتدى شباب العالم يعبر عن مصر الحضارة وليس مصر السلفية المتطرفة، وأنه حدث ينشر قيم الحرية والمسئولية والاحترام والتحضر.